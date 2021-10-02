Интерес жителей Эстонии к предпринимательству находится на рекордно высоком уровне

У людей много интересны идей, например, свою деятельность начинает предприятие, которое впервые в Эстонии будет выращивать шафран, а другое предприятие будет производить сок из айвы, а из ее семечек косметическое масло. Также основано предприятие, которое делает керамические генеза для птиц, и предприятие, которое планирует выйти на рынок со складными каноэ. Одному предпринимателю выход на пенсию дал возможность начать заниматься технологиями будущего, т. е. установкой, проверкой, обслуживанием и ремонтом электрических автомобилей и гибридных зарядных устройств, а также замерами на солнечных электростанциях.

Касса по безработице готовит анализ 2011-2020 гг, который также показывает, что больше всего предприятий основано в прикладной, научной и технической сфере, обрабатывающей промышленности и иных сфера сектора обслуживания.

Четверть основанных предприятий — это предприятия обрабатывающей промышленности, за ними следуют предприятия, которые заняты прикладной, научной и технической деятельностью (18%), а также предприятия, непосредственно занятые в строительной сфере (17%). По сравнению с предыдущими годами значительно меньше основано предприятий сектора обслуживания, что и понятно — этот сектор значительно пострадал в ходе последнего кризиса.

По состоянию на конец сентября этого года при поддержке кассы по безработице предпринимательством занялись около 500 человек. В этому году среди начинающих предпринимателей больше всего людей в возрасте 25-34 лет, женщин несколько больше, чем мужчин. В последние годы в среднем пособие на начало предпринимательства получали 400-450 человек в год.

Причины этому две. Во-первых, размер пособия на начало предпринимательства в этом году больше — максимальная сумма пособия составляет 6000 евро. Во-вторых, каждый кризис заставляет людей действовать, так и в этот раз многие люди стояли на распутье — какой путь выбрать в своей трудовой жизни? Многие решили исполнить свою давнишнюю мечту — стать предпринимателем. С большой вероятность в этом году пособие на начало предпринимательской деятельности от кассы по безработице получит больше людей, чем когда-либо ранее.

На основании ходатайств о пособии на начало предпринимательства составляется прогноз создаваемых рабочих мест, и его анализ показывает, что на сегодняшний день около 450 предпринимателей, получивших пособие, планируют создать 582 рабочих места, т.е. в среднем на одного предпринимателя появится 1,25 рабочих места.

Важным плюсом пособия кассы по безработице на предпринимательскую деятельность является то, что абсолютно каждый бизнес-план, который заслуживает воплощения, получает пособие. При этом речь идет о сумме, которую не нужно потом возвращать.

Пособие на начало предпринимательства предусмотрено для зарегистрированных в кассе по безработице безработных, пенсионеров по старости и людей, которые вышли на досрочную пенсию, а также для соискателей работы, которые получают пособие спасателя. Кстати, ходатайствовать о пособии могут и иностранцы, которые переехали в Эстонию. Но для этого, конечно, необходимо иметь вид на жительство.

Если человек обсудил с консультантом или специалистом по карьере возможность заняться предпринимательством, то можно пройти курсы по предпринимательству. Бизнес-план может начать писать и человек, у которого нет опыта предпринимательства. В рамка курсов, человек будет получать помощь, и бизнес-план будет написан под руководством преподавателя. Если у человека есть экономическое образование или опыт предпринимательства, то он может написать бизнес-план самостоятельно.

Для получения пособия на начало предпринимательства бизнес-план можно подавать в течение всего года. Если по бизнес-плану вынесено негативное решение, то его всегда можно исправить и подать снова. Нужно всего лишь откорректировать свой бизнес-план, и снова его предоставить. Касса по безработице остается на связи с получателями пособия и предлагает им также различные дополнительные услуги.

Вы заинтересованы получить пособие на начало предпринимательства?

Узнайте больше на сайте www.tootukassa.ee в рубрике ”Пособия и возмещения” или на неделе предпринимательства. В этот раз касса по безработице проведет онлайн семинар ”Стать предпринимателем при поддержке кассы по безработице”.

На семинаре расскажут, какие возможности предлагает касса по безработице для начала своего бизнеса. На что нужно обратить внимание, если человек хочет начать заниматься предпринимательством, и какие условия нужно выполнить. Какие документы необходимы для ходатайства о пособии на начало предпринимательства и др. Свои истории расскажут два предпринимателя, получившие пособие на начало предпринимательства.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.