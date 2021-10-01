Карлос Ортис: вылет от Португалии останется раной на всю жизнь

После игры вы очень переживали. Это был очень сильный удар?

Как правило, я стараюсь не показывать свои эмоции, но это был очень трудный момент. На память приходило много воспоминаний, я знал, что это мой последний матч на чемпионате мира, ведь мне скоро исполнится 38 лет, и мне очень жаль так прощаться с чемпионатом мира. Но это спорт.

Каковы основные причины неудачи на турнире?

Нам не хватило опыта. У нас молодая команда высокого уровня, но многие из игроков не имели опыта выступлений на крупных соревнованиях. Это очевидно. По ходу турнира можно было видеть, что парни потихоньку росли и получали этот опыт. Жаль было расставаться с турниром.

Португалия проигрывала со счетом 2:0, казалось, что вы контролируете ход матча. Что случилось дальше?

Нельзя все списывать на невезение. Да, конечно, не все решения арбитров были правильными, но мы также должны обратить внимание на то, что мы сами делали неправильно. Мы много раз били по трибунам, и победа ускользнула от нас, когда казалось, что она уже у нас в руках. Удача могла повернуться к нам лицом буквально за секунду до конца игры, но… Физически мы были лучше, сильнее. Это было стечение обстоятельств и рана, которая останется на всю жизнь.

Раньше Бразилия и Испания были главными фаворитами любого турнира. Сейчас мы видим, что многие страны повысили свой уровень и улучшили игру. Испания находится в застое?

Я не верю в это. Сегодня есть семь или восемь команд, которые могут стать чемпионами мира. Смотрите, все главные фавориты вышли в четвертьфинал, пусть и с большим трудом. Раньше я знал, что у европейцев, например, в определенных матчах точно будут победы, а затем, на следующем этапе, уже будет важные, сложные матчи. Но это время прошло. Стало больше инвестиций, больше проектов... теперь все соперники могут изучать нас, проводить видеоразборы, больше работать. Они такие же профессионалы, как и мы. К ситуации в начале века нынешняя не имеет никакого отношения.