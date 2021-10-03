Осторожно, медведи могут нанести ущерб на частной территории!

Медведи сейчас накапливают энергию перед зимней спячкой и для этого ищут пропитание. Хотя в дикой природе медведям хватает еды, поведение животных все же основывается на инстинктах. Поэтому и может случиться так, что медведь примется за попавшийся ему на пути улей или рулон силоса, который является для него легко доступной пищей.

”Мы рекомендуем обратить внимание на предотвращение возникновения потенциальных проблем, это лучше, чем потом разбирается с последствиями медвежьих набегов. Для того, чтобы помешать медведю разрушить ульи, мы рекомендуем устанавливать вокруг них электрическую изгородь против хищников. Тогда косолапому сладкоежке будет не просто добраться до лакомства и стать в дальнейшем причиной бедствий”, — сказал Тыну Тальви, главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды.

Департамент окружающей среды возмещает 50% расходов, затраченных на мероприятия по предотвращению возникновения ущерба. Для этого пчеловодам необходимо подать заявку в Департамент окружающей среды.

Суммы компенсаций пчеловодам за нанесенный медведями ущерб за последнее десятилетие увеличились. Если, например, в 2015 году по данным Департамента окружающей среды медведи разорили в Эстонии в общей сложности 288 ульев, то в 2021 году Департамент получил отчеты о повреждении уже 679 ульев. В этом году в Эстонии медведи задрали 5 овец, 1 теленка и повредили 346 рулонов силоса.