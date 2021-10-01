Служащие Сил обороны должны вакцинироваться к середине ноября

Те, от кого будет требоваться вакцинация, должны будут получить как минимум одну дозу к 19 ноября.

Те, кто будет попадать под требование, но по состоянию на 19 ноября не начнет курс вакцинации, должны будут объяснить причины. Если причины окажутся недостаточно весомыми, то трудовые отношения будут прекращены.

При этом в Силах обороны вакцинация обязательна для всех работников, сообщил пресс-секретарь ведомства полковник Виктор Калницкий. Пока никто из-за вакцинации уволен не был. На настоящий момент в Силах обороны и Министерстве обороны вакцинировано более 95% работников.

В сентябре главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем сказал Delfi, что учреждение не может никого заставить вакцинироваться, но те, кто хочет продолжать службу в Силах обороны, должны пройти вакцинацию. "Кто не хочет, может выбрать другую сферу деятельности", — сказал Херем.