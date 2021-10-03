"Таллинн — скучный". Илья Варламов рассказал RusDelfi, как проходили съемки фильма про Эстонию(112)
Какие личные впечатления от Эстонии?
Мы были в Эстонии в августе. До этого уже несколько раз тоже приезжал, поэтому я тут не первый раз. Я примерно предполагал и ожидал определенные вещи. Ничего лично для меня удивительного не было. Но я ездил не один, у нас была большая команда и в ней были люди, которые первый раз побывали в Эстонии. Потом мы сразу поехали в Латвию, и эти ребята сразу сказали: Рига — это Нью-Йорк, по сравнению с Таллинном. В Латвии движуха, много людей, больше развлечений, а Таллинн совсем маленький и скучный. Да, жить там замечательно, но делать особо нечего.
Действительно, Таллинн не самый большой город. В какой-то момент это начинает напрягать, особенно после Москвы. Я много бегаю. Мы были в городе достаточно долго, и ты просто понимаешь, что кроме набережной возле регаты — бегать уже негде. Не понимаешь, где люди еще бегают.
Видеопередача длится 2.5 часа. В ней вы рассказали о ключевых событиях в истории нашей страны. Крушение парома ”Эстония”, "Бронзовый солдат", русские школы. Как вы выбирали темы?
Это очень долгий процесс. Когда ты для себя пытаешься набросать 30-летнюю историю страны, а еше захватить советский период — на это уходит много времени. Нужно еще не просто рассказать, а дать понять, как это повлияло на современную ситуацию. С точки зрения россиян совершенно непонятно, как это Прибалтийские республики не испытывают трепет перед памятником советскому солдату. Что это такое? Почему его перенесли? Только ради ответа на этот вопрос можно уже снять целый фильм.
Когда ты начинаешь анализировать события, то всегда стоит трудный выбор — что показать, а что не показать. Например, мы довольно подробно проехали по небольшим бывшим шахтерским городам (в Ида-Вирумаа). Мы не показали интересные истории людей, которые там жили и работали, а сейчас остались без ничего. Мы не уделили много времени современным производствам, там интересные истории про влияние ЕС. Но эта тема настолько масштабная, что решили ее оставить на следующий раз. Плюс мне дали контакты бывшего президента Эстонии, который сейчас живет на юге страны, но у нас не хватило времени с ним встретиться.
Как происходит подготовка?
Мы год назад начали делать проект про 14 бывших республик СССР. Мы для начала по каждой стране нашли экспертов. В основном из России, кто занимается этой темой. Мы провели аудит этих экспертов, чтобы они были независимыми и адекватными, с нормальной репутацией. Потом сделали интервью с ними. Эти интервью никуда не вошли. Их сделали для того, чтобы понимать важные моменты из истории. Появилась дорожная карта, что нужно делать и куда нужно копать. После этого мы уже по каждой стране искали локальных экспертов, копали еще глубже. Потом сделали интервью, фильм получился на 15 часов — из этого уже выделили самое главное.
Заметно, что видео очень объективное. Как удалось сохранить нейтралитет? Например, в истории про крысиный яд в терминале в 2007 году.
На мой взгляд, нам важно было не разобраться досконально в истории, а рассказать, как люди это помнят. Например, если прочитать азербайджанскую и армянскую Википедию про конфликт в Карабахе, то там диаметрально противоположная информация. Каждый видит свою правду. Когда ты заходишь в сложную историю с третьей стороны, на мой взгляд, важно показать, как конфликт воспринимался с разных сторон. Одна ситуация воспринимается по-разному. Было важно показать, что в голове у людей. Мой зритель сам может понять, что некоторую информацию нужно проверить или более внимательно к ней относиться.
Все равно видео про Эстонии связано с Россией. Например, ты сравниваешь ВВП Эстонии, Португалии и России.
Мы сравниваем с Россией, потому что я работаю на российскую аудиторию. Одна из целей этого проекта открыть бывшие союзные страны для россиян. Многие молодые люди не знают разницы между Латвией, Литвой и Эстонией. Произошел даже такой забавный инцидент: у нас в начале фильма на карте перепутаны Латвия и Литва. Потому что для нашего молодого монтажера, кто делал графику, это одно и тоже. Для него это непринципиальная история, это где-то там.
Не уволил его?
Нет, это милая деталь, которая показывает логику многих людей в России.