"Таллинн — скучный". Илья Варламов рассказал RusDelfi, как проходили съемки фильма про Эстонию

Какие личные впечатления от Эстонии?

Мы были в Эстонии в августе. До этого уже несколько раз тоже приезжал, поэтому я тут не первый раз. Я примерно предполагал и ожидал определенные вещи. Ничего лично для меня удивительного не было. Но я ездил не один, у нас была большая команда и в ней были люди, которые первый раз побывали в Эстонии. Потом мы сразу поехали в Латвию, и эти ребята сразу сказали: Рига — это Нью-Йорк, по сравнению с Таллинном. В Латвии движуха, много людей, больше развлечений, а Таллинн совсем маленький и скучный. Да, жить там замечательно, но делать особо нечего.

Действительно, Таллинн не самый большой город. В какой-то момент это начинает напрягать, особенно после Москвы. Я много бегаю. Мы были в городе достаточно долго, и ты просто понимаешь, что кроме набережной возле регаты — бегать уже негде. Не понимаешь, где люди еще бегают.



Видеопередача длится 2.5 часа. В ней вы рассказали о ключевых событиях в истории нашей страны. Крушение парома ”Эстония”, "Бронзовый солдат", русские школы. Как вы выбирали темы?

Это очень долгий процесс. Когда ты для себя пытаешься набросать 30-летнюю историю страны, а еше захватить советский период — на это уходит много времени. Нужно еще не просто рассказать, а дать понять, как это повлияло на современную ситуацию. С точки зрения россиян совершенно непонятно, как это Прибалтийские республики не испытывают трепет перед памятником советскому солдату. Что это такое? Почему его перенесли? Только ради ответа на этот вопрос можно уже снять целый фильм.