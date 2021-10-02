Молодые решили отметить свадьбу в фешенебельном ресторане. В итоге сочли себя обманутыми и обратились в Департамент защиты прав потребителей

В июле текущего года в Курессааре в ресторане MO при гольф-клубе Saare Golf молодые сыграли свадьбу. Заведение рекламирует себя как ресторан в стиле современного европейского country-club, где в центре внимания находится комфорт и удобство клиента.

На предшествующей свадьбе неделе стороны провели переговоры по деталям мероприятия. Совместно решили переделать стандартное меню, в результате чего его стоимость выросла с 55 до 65 евро на человека. Всего ресторану за питание было уплачено 1908 евро.

Каково было удивление свадебной пары, когда в ходе застолья выяснилось, что заказанное меню не совпадает с тем, что реально предложили готям, да и качество блюд тоже вызвало разочарование. Так как разрешить разногласия в ходе переговоров сторонам не удалось, то молодожены обратились в комиссию по потребительским спорам.

Ошибки на каждом шагу

Жених и невеста подробно объяснили комиссии, что было не так на свадьбе с меню.

Согласно согласованному меню, должны были подать хлеб с хумусом, луковым вареньем и морковью. Хумус присутствовал, но хлеба было в разы меньше, а луковое варенье и морковь отсутствовали.

Основным блюдом был предусмотрен салат с орехами, картофелем, клубникой, тофу на гриле и пападамом. Договорились, что тем, кто не хочет тофу, предложат вместо него рыбу. К салату должен быть кусочек маслюка и маленькие кусочки красной рыбы, которую повар пообещал замариновать со свеклой. Однако в салате отсутствовала картошка, маслюка не было вообще, а красную рыбу заменили рыбой холодного копчения.

К кофе молодожены заказывали шоколадные трюфели, но их не подали.

Детей планировалось угостить ревеневым лимонадом, а взрослых порадовать спритц-коктейлем, но вместо этого дети пили что-то совсем другое, а взрослым принесли обычный апероль и кампари без всяких добавок.

Так как ресторан не выдержал оговоренное меню, свадебная пара потребовала ценовую скидку. Они предоставили комиссии фотографии блюд, на которых видно, что поданная еда не отвечала тому, что изображено на фотографиях-образцах.

Комиссия по потребительским спорам решила, что ресторан должен предоставить заказчику скидку размером 300 евро. Если стороны не согласны с решением комиссии, они могут обратиться за разрешением данного спора в уездный суд.