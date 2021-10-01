Суммы выплачиваемых из-за рака страховых возмещений с каждым годом растут

Руководитель отдела рисков страхования жизни ERGO Марек Вийк констатирует, что, к сожалению, количество диагнозов рака из года в год только растет — сегодня данная цифра составляет 9000 первичных случаев в год. Однако аналогично растет и уровень осведомленности людей, а также осознание необходимости быть готовым к неожиданностям и финансово. ”Увеличение продаж предлагаемого ERGO страхового покрытия по критическим заболеваниям и отсутствующей трудоспособности ежегодно составляло вплоть до 15%, и больше всего выплат по данным типам мы производили именно в связи с диагнозом рака”.

”Естественно, договор страхования не предотвратит болезнь, однако в наших силах предложить людям финансовую поддержку в такой чрезвычайно сложной ситуации. В случае диагностирования злокачественной опухоли получить от страховой фирмы возмещение можно посредством различных типов страхования. Например, специально для этого было создано страхование от онкологических заболеваний, однако помочь в случае данного заболевания также может страхование жизни, медицинское страхование и уже упомянутое выше страхование от критических заболеваний или отсутствующей трудоспособности”, — описывает руководитель отдела рисков ERGO.