Суммы выплачиваемых из-за рака страховых возмещений с каждым годом растут(5)
Руководитель отдела рисков страхования жизни ERGO Марек Вийк констатирует, что, к сожалению, количество диагнозов рака из года в год только растет — сегодня данная цифра составляет 9000 первичных случаев в год. Однако аналогично растет и уровень осведомленности людей, а также осознание необходимости быть готовым к неожиданностям и финансово. ”Увеличение продаж предлагаемого ERGO страхового покрытия по критическим заболеваниям и отсутствующей трудоспособности ежегодно составляло вплоть до 15%, и больше всего выплат по данным типам мы производили именно в связи с диагнозом рака”.
”Естественно, договор страхования не предотвратит болезнь, однако в наших силах предложить людям финансовую поддержку в такой чрезвычайно сложной ситуации. В случае диагностирования злокачественной опухоли получить от страховой фирмы возмещение можно посредством различных типов страхования. Например, специально для этого было создано страхование от онкологических заболеваний, однако помочь в случае данного заболевания также может страхование жизни, медицинское страхование и уже упомянутое выше страхование от критических заболеваний или отсутствующей трудоспособности”, — описывает руководитель отдела рисков ERGO.
Он добавляет, что на фоне суровой статистики важно помнить, что диагноз рака не всегда является приговором — благодаря развитию медицины в наши дни человек может жить и с диагнозом рака, который при этом зачастую означает сложное и длительное лечение. В таком случае может возникнуть необходимость работать с частичной нагрузкой или и вовсе приостановить работу, однако при этом счета все равно придется оплачивать. ”К сожалению, после получения диагноза рака обращаться к страховому обществу для заключения договора будет уже поздно. В такой ситуации необходимо слушать рекомендации врачей и максимально использовать все предлагаемое лечение. Решение о заключении договора необходимо принять тогда, когда здоровье у человека в порядке и никаких проблем не наблюдается — это позволит защитить себя от возможных проблем со здоровьем в будущем”, — добавляет Вийк.
Руководитель отдела рисков ERGO рассказывает, какие типы страхования помогут в случае диагностирования злокачественной опухоли:
Страхование от онкологических заболеваний — страховое возмещение выплачивается при диагностировании злокачественной раковой опухоли. Дополнительная ценность данного договора заключается в выплате возмещения и в начальной стадии развития диагностированных злокачественных опухолей. После получения диагноза и его подтверждения врачами единовременное возмещение выплачивается в пределах страховой суммы, и на начальной стадии в случае злокачественных опухолей размер возмещения составляет 10% или 20% от страховой суммы. Внесенные страховые взносы не уменьшают страховую сумму по договору страхования. Если первичное лечение не улучшает ситуацию, и болезнь прогрессирует, застрахованному лицу выплачивается вся страховая сумма. Кроме того, по такому договору без дополнительной платы предусматривается страховое покрытие и для несовершеннолетних детей застрахованных лиц. В настоящее время ERGO является единственной страховой фирмой в Эстонии, которая предлагает страхование от онкологических заболеваний.
Страхование жизни — страховое возмещение как правило выплачивается в случае смерти. Если причиной смерти является рак, страховое возмещение выплачивается указанному в страховом договоре выгодоприобретателю.
Медицинское страхование — если в списке предусмотренного договором страхового покрытия выбрано ”страхование от критических заболеваний”, то при обнаружении злокачественной опухоли выплачивается единовременное страховое возмещение. В соответствии с указанным в договоре, типом возмещения является единовременное возмещение в пределе страховой суммы, или оплата расходов на лечение на основании выставляемых расходных счетов. Кроме того, страховое возмещение может помочь при необходимости выполнения различных обследований до получения диагноза, необходимых для выяснения причин проблем со здоровьем.
Страхование от критических заболеваний — страховое возмещение выплачивается при возникновении различных серьезных проблем со здоровьем, в том числе, при диагностировании злокачественной раковой опухоли. Размер выплаты возмещения равен выбранной в договоре страховой сумме.
Страхование отсутствующей трудоспособности — страховое возмещение также выплачивается в случае различных серьезных заболеваний, которые не позволяют человеку работать и зарабатывать зарплату на своей должности или в своей сфере деятельности. Если у человека диагностируется рак 4-й степени, то это автоматически считается страховым случаем, и ему выплачивается единовременное возмещение в размере выбранной страховой суммы.