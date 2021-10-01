01.10.2021, 12:50
Новая вариация: мошенник представился жительнице Ласнамяэ сотрудником КаПо(4)
Foto: Mana Kaasik
Полиция сегодня сообщила о новой вариации старой мошеннической схемы "звонок из банка", жертвой которой стала жительница столичного района Ласнамяэ.
22 сентября с 38-летней таллиннке позвонил человек, представившийся сотрудником Полиции безопасности (Кaitsepolitsei — КаПо). Он сообщил женщине о якобы подозрительных сделках, происходящих с использованием ее банковского счета, а также проблемах со Smart-ID, и предложил помощь в их разрешении.
Затем звонивший попросил потерпевшую сообщить ее личный код и банковский номер пользователя, в результате чего был получен доступ к банковскому счету женщины и совершены переводы в сумме 3450 и 2120 евро. Последний перевод удалось с помощью банка вернуть.