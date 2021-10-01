Новая вариация: мошенник представился жительнице Ласнамяэ сотрудником КаПо

22 сентября с 38-летней таллиннке позвонил человек, представившийся сотрудником Полиции безопасности (Кaitsepolitsei — КаПо). Он сообщил женщине о якобы подозрительных сделках, происходящих с использованием ее банковского счета, а также проблемах со Smart-ID, и предложил помощь в их разрешении.