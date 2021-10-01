В Таллинне выберут гражданина года. Предлагайте своих кандидатов!

По словам председателя горсобрания, конкурс на звание гражданина года был инициирован три года назад, чтобы отмечать тех, кто в течение последнего года внес заметный вклад в жизнь города, принес Таллинну честь и славу или совершил какой-то исключительный поступок. ”Кандидатов на звание гражданина года могут представлять все желающие: как частные лица, так и организации. В прошлом году было решено отметить на конкурсе гражданина года инициативу ”Компьютер каждому школьнику!” В части выбора решающее значение имеет то, что речь должна идти о гражданской инициативе, которую заметили бы и другие горожане”, — добавил Терик.

Таллиннское горсобрание инициировало выборы гражданина года в 2018 году, чтобы отметить тех граждан Таллинна, которые в течение прошлого года (двенадцать месяцев) внесли свой вклад в улучшение международного имиджа Таллинна, развитие городской жизни, ее улучшение и изменение, или совершили особый поступок. Кандидатов могут представлять как частные, так и юридические лица, кандидат должен быть зарегистрированным в регистре народонаселения жителем Таллинна. Кандидатов можно представлять через форму на сайте горсобрания www.tallinn.ee/aasta-linnakodanik до 1 ноября.

Для выбора гражданина года в Таллиннском горсобрании будет образована комиссия, в которую войдут представители входящих в горсобрание фракций (председатель или заместитель председателя). Председателем комиссии является председатель горсобрания.

Почетное звание гражданина года и соответствующий памятный знак будет вручен в конце ноября или в декабре на заседании Таллиннского городского собрания.