Как предпринимателю расти и развиваться вопреки коронакризису?

Адаптивность и устойчивость — понятия, которые до сих пор для многих оставались лишь модными терминами в стратегическом документе, который все равно никто не читает, — быстро стали актуальными проблемами. Проблемами, которые необходимо решать сейчас, потому что от этого зависит выживание бизнеса.

Хотя призывы повысить готовность к борьбе с меняющейся экономической ситуацией звучали часто, очередной кризис застал всех нас врасплох. Незатронутыми не остались ни крупные, ни малые предприятия — как имеющие многолетнюю историю, так и находящиеся в начале своего пути. Для многих адаптация была сложной. Не будет легким и послекризисный период. Процесс изменений будет длительным, а в некоторых областях последствия глобального кризиса здравоохранения станут очевидны лишь после его завершения.

Тяжелые времена открывают возможности

Поведение людей и их потребительские привычки изменились с огромной скоростью. Походы по магазинам заменили покупки в интернет-магазинах, спортзалы — активные занятия на природе, люди научились готовить дома с семьей вместо того, чтобы питаться вне дома, и все больше времени стали проводить за городом. Однако ослабление ограничений не означает возврата к старым привычкам: изменившиеся модели поведения стали привычными и останутся с нами и после окончания пандемии.

Для многих предприятий это был очень трудный период. В ряде областей наблюдались простои. Пострадали, например, туризм, общественное питание, развлечения, пассажирский транспорт и т. д. По-прежнему много неопределенности и неуверенности. Почти всем пришлось реорганизовать свою работу и деятельность. Многие предприниматели были вынуждены частично или полностью закрыть свой бизнес.

Но, как говорится, чего хорошему кризису зря пропадать? Время быстрых перемен часто создает отличные условия для роста и развития — нужно лишь уметь замечать эти возможности и использовать их на благо себе.

Как предпринимателю быть готовым к переменам?