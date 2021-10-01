Помимо Ласнамяэ вакцинационный автобус будет курсировать в Маарду и Пыхья-Таллинне. Смотрите расписание!

”Мы видим, что не требующая регистрации услуга вакцинации рядом с домом востребована, поэтому автобус будет продолжать работать и в октябре”, — сказал Ристо Лаур, председатель правления Confido, и подчеркнул, что важность вакцинационного автобуса возросла ещё больше, поскольку несколько центров вакцинации закрылись.

”Маршрут автобуса тщательно разрабатывался. Остановки предусмотрены именно в тех местах в Ласнамяэ, Маарду и Пыхья-Таллинне, где уровень вакцинации до сих пор остаётся самым низким, — отметил Лаур, и добавил, что у нас ещё очень много невакцинированных. — Часто люди не против прививок, им, так сказать, просто ещё не выпал случай оказаться в нужном месте в нужное время. Благодаря автобусу они получат вакцину рядом с домом, приложив минимум усилий”.

Всего за сентябрь в автобусе Confido вакцинировались около 2500 человек. В вакцинационном автобусе на выбор предоставляются все использующиеся в Эстонии вакцины, в том числе, пока не закончится, будет предлагаться вакцина Janssen, которая требует только одной дозы для достижения полного иммунитета.

Кроме вакцинационного автобуса Confido предлагает возможность вакцинироваться от COVID-19 в таллиннских аптеках Südameapteek в Юлемисте, Пирита, Мустамяэ и Кивила, а также в торговых центрах Rocca-al-Mare Keskus, Lasnamäe Centrum и Nautica Keskus. В Выру и Раквере вакцинация проводится в Südameapteek, а в Тарту — в экспресс-клинике Confido в торговом центре Lõunakeskus, а также в Центре вакцинации в медицинском центре Веэренни.

Пункты тестирования Confido кроме Таллинна находятся также в Пярну, Раквере, Тарту, Нарве, Выру, Хаапсалу, Курессааре и Вильянди. Точное местонахождение и время работы можно посмотреть здесь.

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