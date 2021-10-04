Специалист поясняет: как накопить к пенсии миллион?

Человеку, который хочет хорошо жить после выхода на пенсию, стоит задуматься о своей будущей финансовой безопасности уже в молодости. При долгосрочной и продуманной деятельности стать миллионером к пенсии вполне возможно. ”Например, если Вы начнёте в возрасте 30 лет, и в течение 35 лет будете инвестировать 355 евро в месяц в фонд III ступени с доходностью около 8% годовых, сравнимой с исторической средней доходностью по акциям (Credit Suisse ”Global Investment Returns. Yearbook 2021”), а ежегодно возвращаемый подоходный налог со взносов будете реинвестировать, то к выходу на пенсию у Вас будет возможность накопить миллион евро”, — подсчитал Скворцов.

Накоплению миллиона поможет эффективное использование налоговых льгот при условии, что такая льгота сохранится на протяжении всего периода накопления. Важно помнить, что сумма возвращаемого подоходного налога из взносов в III ступень должна реинвестироваться в фонд каждый год, а сумма, которую Вы инвестируете из своей зарплаты в III ступень, должна составлять не более 15% от Вашей брутто-зарплаты (и не должна превышать 6000 евро в год). Однако это означает, что в приведённом выше расчёте брутто-зарплата инвестора должна составлять 3000 евро в месяц.