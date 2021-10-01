В Эстонии началась кампания по добровольной сдаче оружия и взрывчатых веществ

После мировых войн в почве нашей страны, а также в домах и на фермах, осталось большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые рано или поздно могут оказаться в руках людей. Важно знать, что их хранение и использование уголовно наказуемо, но за добровольную сдачу наказания не будет. Хранящиеся опасные и незаконные предметы можно, не боясь наказания, сдать не только в рамках октябрьской кампании, но и в любое другое время.

”Чаще всего незаконное оружие или информация об обращении с ним доходит до полиции благодаря внимательным соседям, а также в результате серьёзного несчастного случая или преступления. Теперь мы напоминаем, что каждый имеет возможность передать опасные и незаконные предметы полиции до того, как произойдёт трагический случай”, — сказала лейтенант полиции Рийта Прооса. Также, например, запрещено хранить без разрешения охотничье ружьё умершего дедушки.

”Обычно взрывоопасные предметы люди находят осенью или весной, собирая грибы или ягоды, вспахивая поле или при ремонте старого дома. Может показаться, что старое и ржавое взрывное устройство потеряло свою силу и теперь безопасно, но на самом деле всё наоборот — его перемещение также может иметь трагические последствия”, — предупредил руководитель Северо-Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно приносить в спасательные команды или отделение полиции взрывные предметы, детонаторы, взрывоопасные вещества, оружие и боеприпасы. Об опасной находке нужно сообщить в центр тревоги, позвонив по номеру 112. Центр тревоги сообщит об этом полиции или сапёрам, которые придут на место и унесут опасные и запрещённые предметы.