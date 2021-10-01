В Эстонии началась кампания по добровольной сдаче оружия и взрывчатых веществ(5)
После мировых войн в почве нашей страны, а также в домах и на фермах, осталось большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые рано или поздно могут оказаться в руках людей. Важно знать, что их хранение и использование уголовно наказуемо, но за добровольную сдачу наказания не будет. Хранящиеся опасные и незаконные предметы можно, не боясь наказания, сдать не только в рамках октябрьской кампании, но и в любое другое время.
”Чаще всего незаконное оружие или информация об обращении с ним доходит до полиции благодаря внимательным соседям, а также в результате серьёзного несчастного случая или преступления. Теперь мы напоминаем, что каждый имеет возможность передать опасные и незаконные предметы полиции до того, как произойдёт трагический случай”, — сказала лейтенант полиции Рийта Прооса. Также, например, запрещено хранить без разрешения охотничье ружьё умершего дедушки.
”Обычно взрывоопасные предметы люди находят осенью или весной, собирая грибы или ягоды, вспахивая поле или при ремонте старого дома. Может показаться, что старое и ржавое взрывное устройство потеряло свою силу и теперь безопасно, но на самом деле всё наоборот — его перемещение также может иметь трагические последствия”, — предупредил руководитель Северо-Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно приносить в спасательные команды или отделение полиции взрывные предметы, детонаторы, взрывоопасные вещества, оружие и боеприпасы. Об опасной находке нужно сообщить в центр тревоги, позвонив по номеру 112. Центр тревоги сообщит об этом полиции или сапёрам, которые придут на место и унесут опасные и запрещённые предметы.
”В пример можно привести недавнее событие в Йыгевамаа, когда взрывное устройство, принадлежащее 77-летнему мужчине, взорвалось и серьезно ранило пожилого мужчину. Однако дальнейшее расследование того же инцидента выявило еще один тревожный факт: мужчина кроме взрывчатых веществ хранил в своём доме восемь незаконных огнестрельных оружий и боеприпасов. Их взяли на хранение в полицию и для выяснения обстоятельств возбудили уголовное дело”, — заметила лейтенант полиции и добавила, что это происшествие очень ясно показало, насколько опасны оружие и взрывчатые вещества, находящиеся в руках неопытного человека, что может поставить под угрозу жизни случайных прохожих, а также пришедших на помощь служащих полиции или спасателей.
В ходе прошлогодней кампании саперные группы Спасательного департамента и Департамент полиции и погранохраны собрали 17,5 кг взрывчатых веществ, 2,65 кг пороха, одно взрывное устройство для образовательных целей, 46 единиц пиротехники, 230 детонаторов, 1 противотанковую мину, две ручные гранаты и два снаряда, 49 огнестрельных оружий, более 31 000 патронов разного калибра, сигнальных ракет, взрывных пакетов, дробины, и разных частей оружия.