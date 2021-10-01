Больничная касса: в Харьюском уезде улучшится доступность помощи врачей-специалистов

Для того чтобы медицинская помощь была качественной и более доступной на всей территории Эстонии, Больничная касса заключила новые договоры с частными медицинскими учреждениями, оказывающими специализированную медицинскую помощь. ”Такие частные клиники дополняют область услуг, предоставляемых больницами, и предоставляют людям дополнительный возможности получения специализированной помощи”, — сказал руководитель отдела по отношениям с партнерами Марко Тяхнас.

По словам Тяхнаса, в новом начинающемся периоде действия договоров по специализированной медицинской помощи будут добавлены крупные и стабильные оказатели медицинских услуг. Также увеличиваются и объемы лечебных случаев, которые Больничная касса закупает у частных клиник. ”Увеличение финансирования и более широкий выбор клиник означает, что врачи смогут принимать больше пациентов, а доступность специализированной медицинской помощи улучшится”, — добавил Тяхнас.

Инвестиции Больничной кассы в область специализированных медицинских услуг в четвертом квартале составит 11 миллионов евро, а в следующем году — около 55 миллионов евро. В последующие годы Больничная касса будет закупать все больше специализированных медицинских услуг в частном секторе.

Больничная касса оплачивает медицинские услуги только в том случае, если они были оказаны в медицинском учреждении, имеющим договор с Больничной кассой.

Человек с проблемой со здоровьем должен прежде всего связаться со своим семейным врачом. Именно он может наилучшим образом проконсультировать пациента и, при необходимости, направить к правильному врачу-специалисту.