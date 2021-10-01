Большая часть полученных пенсионных денег остается у людей на счетах

Средняя выплата, полученная вышедшими из II пенсионной ступени, составила 8000 евро. "Лишь только этого не хватит, чтобы использовать деньги, к примеру, для первоначального взноса на покупку новой дорогой недвижимости", - говорит главный экономист банка Luminor Тыну Пальм. В то же время он отмечает, что если у людей были уже отложены деньги, то данная сумма будет хорошей добавкой.

Начальник отдела продаж в сегменте частных клиентов банка SEB Эвелин Коплимяэ сообщила, что по сравнению с августом число ходатайств о жилищном кредите выросло почти на 20%. "Это индикатор того, что клиенты хотят улучшить свои жилищные условия, используя поступившую сумму на самофинансирование при покупке нового жилья", - сказала она.

Средства, полученные людьми из II пенсионной системы также укрепили цены на вторичном рынке жилья.

Этой суммы хватает, чтобы, например, сделать взнос по автолизингу.

Оба финансиста согласились, что люди за счет пенсионных денег возвращают и кредиты с высокой процентной ставкой. "Средняя сумма возврата составляет примерно 2300 - 2400 евро", - говорит Коплимяэ.

Люди стали тратить деньги и на потребительские нужды

В течение сентября были открыто множество новых инвестиционных счетов (счет ценных бумаг). "Их открывают в данный момент в два раз больше, чем летом", - сообщила Коплимяэ.

Поскольку полученные людьми суммы не особо велики, то, по всей видимости, их быстро потратят за полгода. По мнению Пальм, о возросших тратах говорят увеличившиеся на 15% продажи промтоваров в э-магазинах.

Но всё же, по словам Коплимяэ, большая часть поступивших из пенсионных фондов денег до сих пор остаются у клиентов на расчетных счетах и вкладах. Поэтому она советует людям быть бдительными.

Как известно, в Эстонии очень распространен такой вид мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, просят людей (под предлогом обеспечения безопасности расчетного счета) сообщить их личные и банковские данные (коды).

"Нужно помнить, что работник банка никогда не будет запрашивать по телефону такие данные, в данном случае речь идет о мошенничестве", - напоминает Коплимяэ.