Сборную России сняли с самолета в Амстердаме. Спортсмены отказались надеть маски

Предположительно, российских борцов не пустили на борт самолета из-за снятых медицинских масок.

Среди участников национальной команды — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Мировое первенство по вольной борьбе состоится в столице Норвегии с 2 по 10 октября.