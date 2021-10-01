01.10.2021, 11:07
Сборную России сняли с самолета в Амстердаме. Спортсмены отказались надеть маски(1)
Фото: Scanpix
Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама. Национальная команда летела с пересадкой в Осло на чемпионат мира. Об этом сообщает Metaratings.
Предположительно, российских борцов не пустили на борт самолета из-за снятых медицинских масок.
Среди участников национальной команды — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.
Мировое первенство по вольной борьбе состоится в столице Норвегии с 2 по 10 октября.