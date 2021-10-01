Девушка дня. Гимнастка Милена Милачич — именинница, чемпионка и трудоголик



Кстати, девушка не только сама занимается спортом и находится в великолепной форме. Милена создала онлайн курс, по которому можно заниматься в любой точке мира и в любое время — очень актуальная тема, согласитесь?

"Я не только гимнастка, но и обычная девушка, прошедшая сложный путь принятия себя, борьбы со страхами, общественным мнением и неуверенностью, — рассказывает девушка в описании к своему курсу. — Я пришла к тому, что осознанный образ жизни непосредственно влияет на мысли, настроение, уверенность в себе, и в первую очередь — здоровье.

Если я склонна к полноте, значит никогда не буду стройной и красивой? Это не так! На своём примере говорю".



Так давайте же восхитимся упорством, трудолюбием и невероятной грацией этой девушки!

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