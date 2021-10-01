01.10.2021, 10:40
Американского тренера обвиняют в сексуальных домогательствах
Фото: Scanpix
Американский тренер женского футбольного клуба ”Норт Каролина Кураж” Пол Райли был уволен после того, как его обвинили в сексуальном домогательстве бывшие подопечные, передает Athletic.
Спортсменки заявили, что специалист принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года. Футболистка Шинейд Фаррелли описала случаи, когда она чувствовала, что вынуждена заняться сексом с наставником.
В федерации футбола США уже отреагировали на эту ситуацию. ”Оскорбительное поведение, описанное смелыми спортсменками, отвратительно, неприемлемо и не имеет места в футболе или обществе”, — говорится в сообщении.