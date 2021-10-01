ГРАФИК | Центристы сохраняют в Таллинне сильные позиции, но в остальной Эстонии поддержка партии заметно ослабла

В Таллинне за центристов готовы сейчас отдать свой голос 39,2% опрошенных, что всего на 5% меньше результатов выборов 2017 года, когда партия собрала немногим более 44%. С таким показателем Центристская партия — явный лидер в столице.

Зато в остальной Эстонии позиции центристов сильно ослабли — за них сегодня проголосовали бы 17,4% опрошенных, что на 10% меньше, чем четыре года назад. По мнению социолога Айвара Воога, потерянные центристами голоса перешли в основном к Эстонской консервативной народной партии (EKRE), которая значительно усилила свои позиции в Южной и Центральной Эстонии и уверенно там лидирует.

Поддержка Партии реформ осталась как в Таллинне, так и в остальной Эстонии (20,6% и 19,6% соответственно) примерно на то же самом уровне, что и на прошлых выборах.

Согласно прогнозу на сегодняшний день, популярность избирательных союзов в Таллинне сошла на нет (1,4% против 7,4% в 2017 году). По всей Эстонии доля сторонников избирательных союзов составляет 19%.

Рейтинг "Отечества" (Isamaa) и социал-демократов остался более-менее таким же, как и на прошлых выборах. Сейчас Isamaa поддерживают в Таллинне 5,5%, по Эстонии 5,1%. У СДПЭ 11,2% и 10,1%. Сторонников партии Eesti 200 и в Таллинне, и по всей Эстонии чуть ниже 10% от всех избирателей.

Всеэстонское интернет-исследование проводилось 15-29 сентября среди 1681 постоянных жителей страны (возраст 16-84 года), планирующих принять участие в выборах.

На интерактивных графиках (чтобы увидеть цифры, наведите курсор): верхний график — рейтинг партий по всей Эстонии, нижний — в Таллинне.