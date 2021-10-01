Безвременно ушел из жизни крупный акционер BLRT: у него не было денег на лечение за границей

Друг Гнидина и миноритарный акционер BLRT Валерий Коваленко вспоминает, что Михаилу предлагали сделать операцию в Германии или Израиле. Для этого требовалось порядка 10-15 тысяч евро, однако таких денег у Гнидина не было.

Гнидин, который который когда-то был первым председателем совета BLRT Grupp, безуспешно потратил годы, массу энергии и средств на борьбу с руководством BLRT за право получения дивидендов.

”Мы были вынуждены брать ссуды и занимать деньги у родственников и друзей”, — говорит вдова бизнесмена Виола Гнидина, по мнению которой Гнедина просто вынуждали тем самым плюнуть на всё и продать свои акции за бесценок

Пресс-служба предприятия утверждает, что всё сказанное от первого до последнего слова не соответствует действительности.

Подробнее читайте на dw.ee.