Четвертая волна: медики рассказали о резком изменении первых симптомов COVID-19

”Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день”, — отметил руководитель российского Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.