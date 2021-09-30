Повторно пропавшего спустя сутки 72-летнего Валерия нашли

Сегодня примерно в 16 часов полиция получила сообщение, что днем Валерий пошел в магазин с родственником, которому стало плохо. Пока скорая занималась оказанием помощи, Валерий ушел в неизвестном направлении. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.