30.09.2021, 21:08
Повторно пропавшего спустя сутки 72-летнего Валерия нашли(6)
Foto: Anni Õnneleid
Полиция сегодня попросила помощи в поисках 72-летнего жителя Тарту Валерия, которого нашли вчера и который снова пропал.
Сегодня примерно в 16 часов полиция получила сообщение, что днем Валерий пошел в магазин с родственником, которому стало плохо. Пока скорая занималась оказанием помощи, Валерий ушел в неизвестном направлении. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.
Вечером полиция сообщила, что Валерия нашли на улице Ваксали, где он пытался в душевном помешательстве найти своего близкого человека, который уже давно там не живет.
Срочной врачебной помощи мужчине не потребовалось, его отвезли домой.