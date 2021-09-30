Не прошло и дня: полиция вновь ищет пропавшего 72-летнего Валерия

Сегодня примерно в 16 часов полиция получила сообщение, что днем Валерий пошел в магазин с родственником, которому стало плохо. Пока скорая занималась оказанием помощи, Валерий ушел в неизвестном направлении. У Валерия нет с собой мобильного телефона. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.

По последним сообщениям его видели в 13.30 в Тарту у перекрестка ул. Анне и бульвара Сыпрузе, дальнейшее направление неизвестно. Патрули занимаются сейчас его поисками в районе Аннелинн.

У него темные волосы средней длины, на нем теплая коричневая куртка, темные брюки и черные сапоги — он в той же одежде, что и на фото, которое сделано вчера, когда его нашли в магазине. Полиция неоднократно искала Валерия и ранее, когда он в замешательстве уходил из дома и был не в состоянии вернуться.

Полиция просит всех, кто видел Валерия или знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.