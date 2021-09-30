Новости Эстонии
30.09.2021, 22:30

Правительство сделало исключение для участников фестиваля "Золотая маска"

 (1)
Eesti ja Venemaa lipud
Eesti ja Venemaa lipud
Foto: Eero Vabamägi
Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом актеры театров, участвующих в фестивале "Золотая маска", будут избавлены от требования соблюдать самоизоляцию, если после контакта с больным результат их теста окажется отрицательным, решило правительство Эстонии.

Исключения касаются творческого персонала театров-участников фестиваля "Золотая маска", который пройдет в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября.

Правительство сделало для фестиваля исключение, поскольку речь идет о международно признанном и важном культурно-дипломатическом мероприятии, пишет rus.err.

В этом году в фестивале примут участие пять российских театров: "Сатирикон", "Балет Москва". Театр наций, Karlsson Haus и "Современник".

В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)