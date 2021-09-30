Навальный о своем новом уголовном деле: не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года

”Оказывается, я вот уже семь лет как „дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности”. Ну ок. Получается, сейчас против меня четыре дела. По двум — до 10 лет по каждому. По третьему — до трех лет. По четвертому — арест до шести месяцев. Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров — не более 30 лет”, — написал Навальный.