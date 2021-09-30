Навальный о своем новом уголовном деле: не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года(20)
”Оказывается, я вот уже семь лет как „дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности”. Ну ок. Получается, сейчас против меня четыре дела. По двум — до 10 лет по каждому. По третьему — до трех лет. По четвертому — арест до шести месяцев. Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров — не более 30 лет”, — написал Навальный.
”Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года”, — заявил политик, добавив в конце поста подмигивающий эмодзи.
По словам Навального, он узнал о новом уголовном деле от своих адвокатов.
28 сентября Следственный комитет возбудил в отношении Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.