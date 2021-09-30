Кая Каллас: будем латать дыру в бюджете и помогать невидимым жертвам пандемии

Кая Каллас сказала в политическом заявлении, сделанном в Рийгикогу при инициировании бюджета, что эстонская экономика сильна и вернулась на тот уровень, где она была до коронакризиса. Также, по словам премьер-министра, восстанавливается занятость. ”Сильные позиции нашей экономики, это то, на что опирается наш бюджет”, — сказала Каллас.

По ее словам, благодаря сильной экономике и смелым решениям, правительство смогло составить ответственный бюджет на 2022 год, который сосредоточен на заботе о людях, экономическом росте и создании предпосылок для дальнейшего развития государства. ”Это бюджет здоровой Эстонии, где в приоритете здоровые, образованные и счастливые люди, а также сильная и защищенная Эстония”, — сказала Каллас.

В государственном бюджете, по словам премьер-министра, можно выделить три направления. Во-первых, необходимость взять под контроль текущие расходы государства. ”В последние годы дыра, образовавшаяся в государственном бюджете, была больше и глубже допустимого. Мы начнем ее залатывать. Помимо прочего, это означает объединение различных видов деятельности и претворение в жизнь государственной реформы, чтобы государственный сектор стал более эффективным”, — сказала она и добавила, что уже в следующем году правительство хочет добиться дефицита менее трех процентов.

Во-вторых, бюджет, по словам Каллас, ставит во главу угла заботу о тех людях, на чьи плечи кризис здравоохранения лег особенно тяжким бременем, например, об учителях, работниках здравоохранения, полицейских, спасателях и работниках культурной сферы.