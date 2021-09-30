Кая Каллас: будем латать дыру в бюджете и помогать невидимым жертвам пандемии(7)
Кая Каллас сказала в политическом заявлении, сделанном в Рийгикогу при инициировании бюджета, что эстонская экономика сильна и вернулась на тот уровень, где она была до коронакризиса. Также, по словам премьер-министра, восстанавливается занятость. ”Сильные позиции нашей экономики, это то, на что опирается наш бюджет”, — сказала Каллас.
По ее словам, благодаря сильной экономике и смелым решениям, правительство смогло составить ответственный бюджет на 2022 год, который сосредоточен на заботе о людях, экономическом росте и создании предпосылок для дальнейшего развития государства. ”Это бюджет здоровой Эстонии, где в приоритете здоровые, образованные и счастливые люди, а также сильная и защищенная Эстония”, — сказала Каллас.
В государственном бюджете, по словам премьер-министра, можно выделить три направления. Во-первых, необходимость взять под контроль текущие расходы государства. ”В последние годы дыра, образовавшаяся в государственном бюджете, была больше и глубже допустимого. Мы начнем ее залатывать. Помимо прочего, это означает объединение различных видов деятельности и претворение в жизнь государственной реформы, чтобы государственный сектор стал более эффективным”, — сказала она и добавила, что уже в следующем году правительство хочет добиться дефицита менее трех процентов.
Во-вторых, бюджет, по словам Каллас, ставит во главу угла заботу о тех людях, на чьи плечи кризис здравоохранения лег особенно тяжким бременем, например, об учителях, работниках здравоохранения, полицейских, спасателях и работниках культурной сферы.
”У этой пандемии были и невидимые жертвы, и нам важно, чтобы нуждающиеся в помощи ее получили. Мы поддержим сферу душевного здоровья и будем финансировать восполнение пробелов в знаниях наших школьников. Мы создадим систему семейного примирения, чтобы у нас было меньше детей из проблемных семей. Несмотря на то, что доходная база местных самоуправлений вырастет больше, чем на 100 миллионов евро, мы поддержим возможности местных самоуправлений предлагать детям образование по интересам в объеме 10 миллионов евро”, — сказала она.
Каллас остановилась также на поддержке правительством знакомства учащихся основной школы с культурой и на обеспечение школ экологичными продуктами. Также принятые решения приведут к росту средней пенсии на семь процентов в следующем году.
По словам премьер-министра, третьим направлением государственного бюджета является быстрое и стабильное развитие эстонского государства. По словам Каллас, расходы на оборону в будущем году достигнут рекордного для Эстонии уровня в 2,3 процента ВВП. ”Это четкий сигнал нашим союзникам, а также противникам — Эстония очень серьезно относится к вопросам безопасности и инвестирует в нее”, — сказала премьер-министр.
Кая Каллас также отметила инвестиции в развитие цифрового государства и кибербезопасность, поддержку образованию на эстонском языке, а также тот факт, что расходы на научно-исследовательскую деятельность достигнут одного процента ВВП.
Кроме того, по словам Каллас, для того, чтобы вернуть людям уверенность, решено отказаться от запланированного ранее роста акцизов, чтобы дополнительно не способствовать росту цен. Также, по ее словам, планируется добавить в бюджет инструменты компенсации высоких цен на электроэнергию. ”Если электроэнергия долгое время будет оставаться на неразумно высоком уровне, мы поможем уменьшить влияние этого на людей и бизнес. Люди не должны оставаться в неизвестности и тревоге перед лицом шокирующих цен на рынке электроэнергии”, — сказала она.