Новости Эстонии
30.09.2021, 17:49

Андрей Коробейник: почему в Эстонии никто не несет ответственности за ущерб от побочных эффектов вакцин?

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Andrei Korobeinik
Andrei Korobeinik
Foto: Martin Dremljuga
Заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник во время обсуждения в Рийгикогу вопроса возможной отмены ограничений сказал, что способствовать повышению массовости вакцинации могло бы создание фонда компенсации ущерба от вакцин.

По словам Коробейника, наличие такого фонда помогло бы смягчить определенные связанные с вакцинацией страхи.

”Сейчас в Эстонии никто не несет ответственности за ущерб, причиненный побочными эффектами вакцин. Такое положение вещей вызывает в людях неуверенность, раскалывает общество и, с чисто человеческой точки зрения, является несправедливым”, — считает Коробейник.

”Такие фонды есть в очень многих развитых странах, например, в Дании, Швеции и Норвегии, которые уже начали отказываться от ограничений, а также в Канаде, Германии, Италии и Новой Зеландии. Если здоровью человека наносится ущерб в результате вакцинации, то пострадавшему или его близким выплачивается из фонда компенсация. Фонд компенсации ущерба от вакцин помогает усилить чувство справедливости в обществе и уменьшить его разобщенность. Понятно, что фонд не станет панацеей от всех бед, однако по крайней мере, будет известно, кто должен нести ответственность в случае негативных последствий от вакцинации”, — сказал Коробейник.

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