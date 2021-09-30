Андрей Коробейник: почему в Эстонии никто не несет ответственности за ущерб от побочных эффектов вакцин?

”Такие фонды есть в очень многих развитых странах, например, в Дании, Швеции и Норвегии, которые уже начали отказываться от ограничений, а также в Канаде, Германии, Италии и Новой Зеландии. Если здоровью человека наносится ущерб в результате вакцинации, то пострадавшему или его близким выплачивается из фонда компенсация. Фонд компенсации ущерба от вакцин помогает усилить чувство справедливости в обществе и уменьшить его разобщенность. Понятно, что фонд не станет панацеей от всех бед, однако по крайней мере, будет известно, кто должен нести ответственность в случае негативных последствий от вакцинации”, — сказал Коробейник.