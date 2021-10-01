КАРТА | Смотрите, где могут пройти новые таллиннские трамвайные линии. Обещания могут быть выполнены лишь частично

Исследование, проведенное два года назад по заказу Союза самоуправлений Харьюмаа и Таллиннского транспортного департамента, предоставило столице программу, состоящую из пяти этапов. Но руководитель проекта Ханнес Лутс отмечает, что в контексте четырехлетнего избирательного цикла нет смысла загадывать дальше первого этапа.

- Какие партийные обещания могут быть осуществимы за четыре года?

- Во-первых, отметил бы, что все партии, которые говорят о трамвае в порт, например "Отечество", ломятся в открытую дверь. Это уже есть в планах.

При этом мы должны говорить не только о трамвае, а в целом о рельсовом транспорте. Здесь я похвалю Партию реформ и Eesti 200, которые записали в своих обещаниях железнодорожное сообщение между Пыхья-Таллинном, Кристийне и Юлемисте.

Если будут реализованы, к примеру, девелоперские проекты Вольта, Пальяссааре и Беккери, транспортная нагрузка в Пыхья-Таллинне значительно возрастет, и при отсутствии альтернатив автомобильные пробки серьезно снизят качество жизни в районе. Большие проблемы возникнут, если будут реализованы даже 50% проектов по строительству жилья.

Другой альтернативой, которая помогла бы смягчить положение является трамвайная линия по улице Сыле, которая бы вела из Пыхья-Таллинна через Кристийне в центр столицы. Но реализация проекта этой линии требует, конечно, много времени и больших средств.

Удивляюсь, что Центристская партия просто отрицает проблему. Такое впечатление, что их это не волнует. Пыхья-Таллинн кричит о надвигающейся проблеме.

- А Ласнамяэ?