Казахстан творит историю!
Подопечным бразильского специалиста Кака откровенно не удался дебют матча: к 15 минуте его команда «горела» 0:2, и было не совсем понятно, как Казахстан планировал возвращаться в игру – Иран выглядел уверенно и его лидерство едва ли можно было назвать случайным. Тем не менее, на второй тайм сборная Казахстана вышла совсем другой командой: за первые пять минут второй половины казахстанцы нанесли больше ударов по воротам иранцев, чем за весь первый тайм. Результат не заставил себя ждать: Даурен Турсагулов со средней дистанции распечатал иранского вратаря, сократив отставание до минимума. Уже через четыре минуты Казахстан восстановил паритет: Дуглас разыграл штрафной с Кнаубом, и тот дальним ударом попал в цель – 2:2. Когда казалось, что матч постепенно катится к дополнительному времени, Кака взял тайм-аут за две минуты до окончания второго тайма, и, возможно, этот момент стал ключевым. Сразу после эмоционального командного разговора казахстанцам удалось забить победный гол: Тайнан «отклеился» от оппонента перед воротами соперника и аккуратно катнул мяч в угол, ввергнув иранцев в шок. До конца основного времени матча оставалось слишком мало – персы попытались устроить навал на ворота Игиты, но успеха он не принёс. 3:2, Казахстан празднует исторический успех! Отметим, что эта победа стала для Казахстана первой в 15 матчах между этими командами.
После матча главный тренер казахстанцев Кака не скрывал эмоций: «Когда у тебя в распоряжении такие футболисты, любой человек может быть тренером, этот результат – полностью их заслуга. Думаю, что страна должна гордиться этими футболистами – то, как они бились, сколько оставили здоровья на паркете – это фантастика».
Исторический результат высоко оценил президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков: «Сборная Казахстана доказала, что является одной из лучших команд в мире футзала. Наша сборная, которая входила в четверку лучших на чемпионате Европы, теперь входит и в четверку лучших команд мира. Поздравляю всех казахстанских болельщиков и игроков с этой победой! Это общая победа команды, наших игроков, профессионалов, работающих за пределами паркета. Именно благодаря духу страны наши игроки проявили мужество, проигрывая по ходу матча такой известной команде, как Иран, и сделали все возможное в то время, когда на кону стояла репутация страны», – отметил Джаксыбеков.
Не остался в стороне даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!», - написал Токаев в своём твиттере.
Уже в четверг Казахстану предстоит полуфинальный матч против португальцев, и можно не сомневаться, что подопечные Кака отдадут все силы, чтобы продлить стране праздник.