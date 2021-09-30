Казахстан творит историю!

Подопечным бразильского специалиста Кака откровенно не удался дебют матча: к 15 минуте его команда «горела» 0:2, и было не совсем понятно, как Казахстан планировал возвращаться в игру – Иран выглядел уверенно и его лидерство едва ли можно было назвать случайным. Тем не менее, на второй тайм сборная Казахстана вышла совсем другой командой: за первые пять минут второй половины казахстанцы нанесли больше ударов по воротам иранцев, чем за весь первый тайм. Результат не заставил себя ждать: Даурен Турсагулов со средней дистанции распечатал иранского вратаря, сократив отставание до минимума. Уже через четыре минуты Казахстан восстановил паритет: Дуглас разыграл штрафной с Кнаубом, и тот дальним ударом попал в цель – 2:2. Когда казалось, что матч постепенно катится к дополнительному времени, Кака взял тайм-аут за две минуты до окончания второго тайма, и, возможно, этот момент стал ключевым. Сразу после эмоционального командного разговора казахстанцам удалось забить победный гол: Тайнан «отклеился» от оппонента перед воротами соперника и аккуратно катнул мяч в угол, ввергнув иранцев в шок. До конца основного времени матча оставалось слишком мало – персы попытались устроить навал на ворота Игиты, но успеха он не принёс. 3:2, Казахстан празднует исторический успех! Отметим, что эта победа стала для Казахстана первой в 15 матчах между этими командами.