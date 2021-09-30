Новости Эстонии
30.09.2021, 16:11

Telia и ERR пришли к соглашению по поводу ретрансляции и просмотра телеканалов общественного вещания

 
Taavi Sepp
И после 1 октября телезрители сети коммуникационной фирмы Telia смогут, как и раньше, смотреть телеканалы общественного вещания Эстонии (ETV, ETV2 и ETV+) как по обычном телевизору, так и через интернет в формате HD.

Как сообщила пресс-служба Национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), договоренности удалось достигнуть после длительных и сложных переговоров, в ходе которых нужно было учитывать как технические, так и юридические аспекты.

Руководитель подразделения частный клиентуры Telia Кристьян Вийлманн сообщил, что в данном соглашении самое важное то, что интересы клиентов Telia защищены и для пользователей услуги Telia TV ничего не изменится.

В конце прошлой недели издание Ärileht написало, что ERR выдвинула телекоммуникацинным компаниям-операторам ультиматум: если они не станут платить значительно более высокую цену за трансляцию каналов ERR, то Telia, Elisa, STV и ряд более мелких фирм больше не смогут давать своим клиентам картинку государственных каналов в нынешнем виде.

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