Telia, Elisa и STV пришли к соглашению с ERR по поводу ретрансляции и просмотра телеканалов общественного вещания

Как сообщила пресс-служба Национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), договоренности удалось достигнуть после длительных и сложных переговоров, в ходе которых нужно было учитывать как технические, так и юридические аспекты.

Руководитель подразделения частный клиентуры Telia Кристьян Вийлманн сообщил, что в данном соглашении самое важное то, что интересы клиентов Telia защищены и для пользователей услуги Telia TV ничего не изменится.

Около 18 часов пресс-служба ERR сообщила, что аналогичные договоренности были достигнуты с телекоммуникационными фирмами Elisa и STV.

В конце прошлой недели издание Ärileht написало, что ERR выдвинула телекоммуникацинным компаниям-операторам ультиматум: если они не станут платить значительно более высокую цену за трансляцию каналов ERR, то Telia, Elisa, STV и ряд более мелких фирм больше не смогут давать своим клиентам картинку государственных каналов в нынешнем виде.