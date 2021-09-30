Вирусолог Андрес Меритс: если захотим, то сможем положить конец коронаограничениям уже в середине ноября

Меритс подтвердил, что ограничениям придет конец, когда достаточная доля населения Эстонии будет защищена от коронавируса. Вопрос лишь в том, какой ценой мы к этому придем. По его словам, есть два варианта: вакцинироваться или же переболеть коронавирусом.

Вирусолог добавил, что вирус научился намного эффективнее распространяться, чем прошедшей весной. "Всегда кому-то везет, всегда модно надеяться. Но возможность избежать вакцины и болезни стала крайне низкой", — говорит он.

Сейчас в Эстонии не защищены около 100 000 человек. Меритс пояснил, что если бы они хоть завтра вакцинировались первой дозой, а спустя 4-6 недель второй, то к середине ноября можно было бы отказаться от различных ограничений.

Конечно же, чтобы вакцинировались все — это нереалистичный сценарий. Поэтому Меритс считает, что если получение продолжится в текущем темпе (в день около 2000 человек вакцинируются и около 1000 получают антитела через болезнь), то ограничения можно будет снять примерно через 100 дней. Однако Меритс не обещает, что будет именно так.

Вируслог объяснил, что ограничения можно снять, когда получится ситуация, в которой общество сможет спокойно переносить болезнь. То есть, если в обществе достаточное количество людей имеют иммунитет, то вирус не сможет распространяться, а значит большинство людей не смогут заболеть настолько сильно, чтобы угодить в больницу.