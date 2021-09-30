СЕГОДНЯ | ”Партизан” принимает в Белграде ”Флору” в рамках второго тура Лиги конференций

В квалификации к групповому этапу Лиге конференций сербы выбили российский "Сочи". Лидер чемпионата Сербии настроен решительно: нет сомнений, что белградцы будут пытаться занять первое место в группе В. В стартовом туре ЛК ”Партизан” переиграл на выезде ”Анортосис” — 2:0. Так что пока у сербов все идет по плану.

В своем чемпионате команда выступает отлично. В последнем туре ”Партизан” деклассировал ”Спартак” из Субботицы (5:0). В составе ”Партизана” в основном игроки из Сербии, но есть и те, кто успел поиграть в сильных чемпионатах. Самый известный — Бибрас Натхо, который несколько лет играл в Российской премьер-лиге (за ”Рубин” и ”ЦСКА”). Его родственник Амир Натхо в данный момент выступает за "Левадию". Также стоит отметить полузащитника Лазара Марковича, который успел поиграть в ”Ливерпуле”, ”Бенфике”, ”Фенербахче”, и атакующего полузащитника Милоша Йоича, игравшего в ”Боруссии Дортмунд”.

Опасаться стоит и главного бомбардира ”Партизана” Рикардо Гомеша, который уже забил 12 мячей. Наконец-то вернулся в обойму Данило Пантич. Некогда перспективный хавбек вполне способен принести пользу команде в этом поединке. Вдобавок к выше сказанному, не стоит забывать и о "горячих" сербских болельщиках, которые обеспечат ”Флоре” очень ”теплый прием”. ”Партизан” — флагман сербского футбола. Команда укомплектована качественными футболистами, и они являются опытными кубковыми бойцами.

Эстонская "Флора" в Лиге конференций стартовали с минимального поражения. Правда, мало кто ожидал от команды чего-то другого в матче с ”Гентом”. В минувшем туре чемпионата Эстонии ”Флора” не сумела переиграть ”Вильянди” (2:2). Теперь отставание от лидера, ”Левадии”, составляет 11 очков, что даже при наличии двух матчей в запасе многовато.

"Флоре" сегодня придется обойтись без Рауно Саппинена. Форвард в 22 матчах чемпионата настрелял уже 18 мячей, но получил травму и не выйдет на поле.

Начало матча "Партизан" — "Флора" в 19.45 по эстонскому времени.