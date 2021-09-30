ТАБЛИЦА | Штрафы на основании данных камер скорости вырастут почти в два раза

Принятый вчера в производство парламента законопроект предполагает, что штрафная единица, используемая для расчета величины штрафа за превышение максимальной разрешенной скорости, повысится с трех до пяти евро.

Для случаев превышения скорости, зафиксированных специальными камерами, это означает, что если превышение максимально разрешенной скорости составит до 20 км/ч, то размер штрафа вырастет с нынешних 60 евро до 100. Если превышение составит 60 км/ч, то вместо 180 евро водителю придется заплатить 300.

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Глава МВД Кристиан Яани пояснил, что действующие сегодня размеры штрафов не менялись с 2009 года, а за это время как средняя и минимальная зарплата, так и уровнь жизни существенно выросли.

"Если в 2009 году средняя брутто-зарплата была ниже 800 евро, то сегодня она уже превышает 1500 евро", — отметил он.

Министерство экономики и инфраструктуры в своем отзыве на законопроект отмечает, что в случае автоматической фиксации превышения скорости бывает трудно определить, кто в действительности был за рулем. А наказан может быть не обязательно нарушитель, оштрафовано может быть юридическое лицо (владелец или ответственный пользователь — госучреждение, юридическое лицо и т.п.)

МВД по этому поводу считает, что повышение штрафов всё равно будут стимулом для собственника (ответственного пользователя) для того, чтобы лучше следить за своим транспортным средством и, по возможности, делать всё, чтобы на нём не совершались нарушения.