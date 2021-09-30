30.09.2021, 20:53
"Думаю, паром "Эстония" могли взорвать службы КГБ". Интервью с голливудской звездой Юргеном Прохновым(13)
эксклюзив RusDelfi
Фото: Sylvio Schwanitz / CHROMORANGE
С самого первого дня вокруг гибели парома ”Эстония” ползли слухи и строились теории заговора. Некоторые из них стали основой для нескольких художественных фильмов. Один из самых ранних — ”Балтийский шторм” — не получил широкого признания, хотя продюсеры фильма утверждали, что сюжет максимально приближен к реальности. Согласно сценарию, на борту ”Эстонии” находился военный груз, который был взорван, вследствие чего погибли сотни людей. RusDelfi поговорил с голливудским актером немецкого происхождения Юргеном Прохновым, который сыграл в этом фильме главную роль. Кроме того, Юрген снимался и в классической экранизации ”Дюны”, ремейк которой недавно вышел на экраны.