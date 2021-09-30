"Думаю, паром "Эстония" могли взорвать службы КГБ". Интервью с голливудской звездой Юргеном Прохновым

Недавно была годовщина крушения парома “Эстония”, а в 2003 году вы сыграли в фильме “Балтийский шторм”. Помните ли вы сейчас, 18 лет спустя, что это был за фильм?

Да, конечно я его помню. В этом фильме мы пытались рассказать людям правду о, возможно, величайшей трагедии Европы после Второй мировой войны. Происшествие коснулось многих стран. Один или два наших продюсера были журналистами, которые близко общались в Стокгольме и Хельсинки с теми пассажирами парома, которым удалось выжить. Некоторые из них слышали взрывы перед тем как судно пошло ко дну, но официальной причиной трагедии стало повреждение люка. При этом дайверы, которые через несколько недель после катастрофы спускались под воду, нашли свидетельства того, что в действительности имели место взрывы.

Съемки проходили в Балтийском море?

Нет, там мы не снимали. У нас был очень ограниченный бюджет, и не было возможности в точности восстанавливать события, так что мы снимали, исходя из того, что имеем. В этом плане, наши съемки нельзя сравнивать со съемками того же “Титаника”, бюджеты были несопоставимы.

Но история сама по себе очень интересная, именно поэтому я и принял участие в съемках. Что произошло на самом деле до сих пор не ясно. Но нашим продюсерам даже пришлось отстаивать свою точку зрения на трагедию в Шведском суде.