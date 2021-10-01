Юри Ратас признался, что занимается стиркой по ночам: экономия минимум 4 евро в месяц!

Юри Ратаса спросили, знает ли он, какой у него счет за электричество, и вообще следит ли за ценами на электроэнергию, на что он ответил, что счет за сентябрь ему еще не пришел, но за ценами он, конечно же, следит.

Оказывается, семья Ратаса уже в течение последнего десятка лет даже следит за тем, когда запускать стиральную машину. "Если возможно, то все же в ночное время, в основном на выходных", — уточнил Ратас в ответ на вопрос.

Стоит ли шум от стиральной машины ночью экономии? Если сейчас в самое дорогое дневное время на стирку уйдет около 24 центов, то в самое дешевое ночное время цена почти в три раза дешевле — всего 8,3 центов. Правда, в таком случае стиральную машину придется запустить между 3 и 4 часами утра.

Таким образом, если стирать в самое дешевое ночное время, то можно сэкономить 15,7 центов. Если предположить, что семья Ратаса стирает белье каждый день, то есть 30 дней в месяц, то экономия составит целых 4,71 евро.