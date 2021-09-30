Эксперт предупреждает: в этом году подарки к Рождеству надо заказывать заранее!

По словам Кристо Врагера, в нынешнем году как предприятиям, так и простым покупателям следует начать думать о рождественских товарах раньше обычного. ”С одной стороны, желаемый товар может неожиданно закончиться, а с другой — задержаться где-то в силу логистических препон”, — предостерёг Врагер.

”Из-за вызванных пандемией карантинных ограничений и ограничений на деятельность графики морских перевозок регулярно нарушаются. Товары из морских контейнеров не поступают на рынки, а сами контейнеры не возвращаются в порты отправления. Сбои также усугубляются отдельными случаями, которые оказывают колоссальное влияние на глобальные цепочки поставок. Например, авария контейнеровоза ”Эвер Гивен”, тайфуны в Азии и политика нулевого уровня Covid в Китае, которая привела к временному закрытию портов Яньтянь и Нинбо и аэропорта Шанхая”, — сказал Врагер.

”На данный момент по всему миру на рейде стоят около 300 судов, на которых в общей сложности примерно 2,4 миллиона контейнеров. За этим последует эффект снежного кома — портам не хватит ресурсов для загрузки, контейнеры не будут своевременно возвращаться, а новые партии товаров не будут отправлены из-за отсутствия контейнеров. Железнодорожный транспорт, являющийся важной альтернативой морскому транспорту, также находится в сложной ситуации из-за ограничений и рекордного спроса. Недавно на важном железнодорожном маршруте на границе с Казахстаном была очередь из 50 гружёных товарами поездов”, — сказал Врагер и добавил, что продолжающаяся отмена авиарейсов также влияет на ситуацию с воздушным транспортом.

”С другой стороны, экономика сейчас находится в фазе сильного роста, и показатели экспорта-импорта разных стран превышают показатели предыдущего года в среднем на 30-50 процентов, что в совокупности создаёт в логистике „идеальный шторм””, — сказал Врагер.

”Все вышесказанное находит отражение в том, что доставка товаров не только осуществляется с опозданием, но и стоит беспрецедентно дорого. Проблемы со снабжением напрямую затрагивают как эстонских предпринимателей, так и простых людей. Более гибкие предприятия находят себе новых поставщиков в Европе или реорганизуют свои цепочки поставок и рассредоточивают риски. Однако, обычным людям уже сейчас стоит подумать о Рождестве”, — посоветовал Врагер.