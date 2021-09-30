ВИДЕО | Спасло чудо: в ходе полицейской погони за не имеющим прав нарушителем едва не пострадали пешеходы

По просьбе Delfi ситуацию прокомментировал старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Рауль Аннука.

"Вчера после 21 часов полиция получила сообщение, что на Рейди теэ мотоцикл совершил ДТП, наехав на остановившийся автомобиль Renault. Люди в ДТП не пострадали, но легковому автомобилю был нанесен материальный ущерб. Мотоциклист скрылся с места происшествия в сторону центра города.

Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили мотоциклиста и дали ему сигнал к остановке, который мотоциклист проигнорировал. Полицейские задержали мотоциклиста на пл. Вабадузе. Выяснилось, что 24-летний мужчина, управлявший мотоциклом, трезв, но у нет прав на управление мотоциклом. Полицейские доставили его в арестный дом дожидаться судебного заседания.

Мотоциклист вел себя крайне безответственно, подвергнув опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Когда у человека нет прав на управление транспортным средством, это означает, что у человека нет знаний и умений, чтобы использовать такое транспортное средство, либо ранее его поведение было настолько опасно для его самого и окружающих, что этого права его лишили.

В данном случае водителя быстро задержали, но такая поездка моглa обернуться трагедией как для других участников дорожного движения, так и для самого водителя.

В этом году с участием мотоциклов произошло 94 ДТП, в них погибло три человека и пострадало 99 человек".