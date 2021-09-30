Коронаограничения скоро можно будет отменить? Кийк: мы находимся на финишной прямой

Кийк сообщил, что на сегодняшний день в Эстонии как минимум одной дозой вакцинированы около 760 000 человек или 57% всего населения Эстонии. Среди них около 720 000 совершеннолетних, то есть 67% совершеннолетнего населения.

Кроме того, 14% совершеннолетних эстонозмельцев имеют антитела против коронавируса в результате того, что переболели болезнью — примерно 150 000 человек.

Сложнее оценить процент с антителами среди несовершеннолетних, имеющих иммунитет после болезни. Согласно официальным результатам тестов, их 10-11%, но Кийк предположил, что их может быть около 20%, а на самом деле даже больше.

Таким образом всего в Эстонии насчитывается около 200 000 человек с иммунитетом от коронавируса после болезни. Таким образом от COVID-19 защищены около 960 000 эстоноземельцев. Это равно около 70% от всего населения страны и почти 80% совершеннолетнего населения.

"Для того, чтобы начать разговоры об открытии общества, я лично считаю, что нужно приложить еще немного усилий. Мы находимся на финишной прямой, и если поднять охват еще на пару процентов, в первую очередь сосредоточившись на группах риска, то на самом деле можно начать постепенно смягчать те правила контроли, те ограничения и меры, что сейчас введены", — пояснил министр.

Кийк добавил, что для достижения этого свой вклад может внести каждый житель Эстонии, если те, кто все еще сомневается и настроен скептически, при первой же возможности пройдут вакцинацию.