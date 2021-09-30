В Финляндии обновили рекомендацию по ношению защитных масок
Основные положения обновленной рекомендации в Финляндии:
• THL рекомендует использовать маску внутри общественных помещений, где большое количество людей находятся в непосредственной близости друг от друга.
• Рекомендуется также носить маску в общественном транспорте. Когда 15 октября закончится действие национальной рекомендации о дистанционной работе, число пассажиров на транспорте может значительно вырасти.
• Организаторы мероприятий могут составлять собственные рекомендации в отношении использования масок.
• Региональные власти могут давать собственные рекомендации по ношению масок, основанные на актуальной эпидемиологической ситуации в регионе.
• За масочные рекомендации на рабочих местах отвечают работодатели, которые могут проконсультироваться с Ведомством трудового здоровья.
• Ношение маски настоятельно рекомендуется лицам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса.