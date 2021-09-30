За рубежом
30.09.2021, 15:10

В Финляндии обновили рекомендацию по ношению защитных масок

 
Maskid tänavapildis 26.08.2021
Maskid tänavapildis 26.08.2021
Foto: Andres Putting
На еженедельной пресс-конференции о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии объявило о том, что изменило действующую рекомендацию по использованию защитных масок. Это связано с постепенным открытием общества и ростом доли вакцинированных жителей страны, передает YLE.

Основные положения обновленной рекомендации в Финляндии:

• THL рекомендует использовать маску внутри общественных помещений, где большое количество людей находятся в непосредственной близости друг от друга.

• Рекомендуется также носить маску в общественном транспорте. Когда 15 октября закончится действие национальной рекомендации о дистанционной работе, число пассажиров на транспорте может значительно вырасти.

• Организаторы мероприятий могут составлять собственные рекомендации в отношении использования масок.

• Региональные власти могут давать собственные рекомендации по ношению масок, основанные на актуальной эпидемиологической ситуации в регионе.

• За масочные рекомендации на рабочих местах отвечают работодатели, которые могут проконсультироваться с Ведомством трудового здоровья.

• Ношение маски настоятельно рекомендуется лицам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса.

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