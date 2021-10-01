OlyBet стал официальным европейским партнером ФК ”Фиорентина” в сфере спортивных ставок

”От души приветствуем OlyBet в семействе Viola, мы очень довольны тем, что новое региональное партнерство, подтверждающее глобальный рост „Фиорентины”, происходит на одном из рынков со столь высоким потенциалом, — сказал генеральный менеджер ФК ”Фиорентина” Джузеппе Бароне. — Я убежден, что это партнерство станет для обоих брендов залогом дальнейшего развития их коммерческих стратегий на международном уровне”.

Кори Пламмер, исполнительный директор Olympic Entertainment Group и председатель правления OlyBet Group, сказал, что ”Фиорентина” — это не только высококлассные игроки, но и преданные болельщики. Клуб характеризуют давние традиции и грандиозные амбиции. OlyBet и OlyBet TV откроют для семейства Viola и поклонников спорта по всей Европе новые и уникальные возможности взаимодействия. Платформа OlyBet TV обеспечит глобальный доступ ко всему спектру спортивных развлечений, новостей и прямых трансляций.

Благодаря инновационной цифровой технологии для геолокации контента, взятой на вооружение клубом в начале этого сезона, бренды OlyBet и OlyBet TV будут фигурировать на светящихся рекламных табло по всей Европе, а также во время домашних игр на стадионе ”Артемио Франки”.

ФК ”Фиорентина” — футбольный клуб, который играет в серии А национальной премьер-лиги Италии. Родным городом клуба является Флоренция, а с 1931 года домашний стадион клуба — ”Артемио Франки”. Клуб является двукратным победителем серии А (в сезонах 1955-56 и 1968-69), а также шестикратным обладателем Кубка Италии, а в сезоне 2000-2001 выиграл суперкубок Италии. В 1961 году ”Фиорентина” победила в финале Кубка обладателей кубков УЕФА. В сезоне 1956-1957 в финале Кубка европейских чемпионов клуб проиграл команде ”Реал Мадрид”, а в сезоне 1990-1991 в финале Лиги Европы УЕФА по итогу двух игр клуб проиграл ”Ювентусу”.