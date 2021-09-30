Уровень опасности повысился: теперь риск распространения коронавируса выше среднего

Высоким риск распространения коронавируса считается в случае, если средний показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 600-1000 человек в день. Сейчас в Эстонии это в среднем 625,1 человек.

Высокий уровень означает, что коронавирус распространяется вне очагов и существует опасность масштабного распространения.

Важно продолжать следовать установленным раннее правилам: носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции. В местах, где это предусмотрено, следует проверять наличие ковид-паспортов.

Наряду с количеством зараженных принимается во внимание и средний показатель госпитализаций, который сегодня составляет 23,4. Согласно матрице рисков, это желтый, то есть средний уровень. При высоком уровне средний показатель госпитализаций превышает 30 человек в день.

От тяжелого течения болезни и попадания в больницу защищает вакцинация. Чем больше полностью вакцинированных людей, тем меньше нагрузка на больницы.

Кроме показателей заболеваемости и госпитализаций при определении уровня риска учитывается еще четыре индикатора.

Это, во-первых, средний показатель смертности за последние 7 дней, который сейчас составляет 2,57, что соответствует низкому уровню опасности.

Во-вторых, учитывается средний показатель заболеваемости среди людей старше 60 лет за последние 7 дней, который на настоящий момент составляет 87,9. Это средний уровень опасности.

В-третьих, количество находящихся на искусственном дыхании пациентов с COVID-19, которое сейчас равно 17. Это высокий уровень опасности. В-четвертых, количество прошедших полный курс вакцинации совершеннолетних жителей Эстонии. Сейчас этот показатель составляет 62,55%.