ПОДКАСТ | Когда стоит уходить во фриланс и где искать первых клиентов?

"Главное преимущество фриланса — это свобода. И многие думают, что такая работа — это лежать на берегу моря, попивать коктейль. На самом деле, мы проводили такой эксперимент в нашей школе — мы отправили нашего сотрудника Юлию в Турцию, чтобы она работала, принимала звонки и выполняла заказы, сидя под пальмами. Когда она вернулась, то сказала, что это было очень сложно. Да, кому-то нравится во фрилансе то, что можно не выполнять привычные для нас офисные ритуалы типа утренних собраний, а освободившееся время тратить на работу или удовольствия. Но нужно понимать, что не от всего можно таким образом убежать. Если вы работали за троих в крупной компании, то и на фрилансе вряд ли это изменится. То есть, вам придется работать за себя, за бухгалтера, и например, настраивать рекламу за таргетолога".